Commune de Ross Béthio : le budget 2025 arrêté à plus de 357 millions FCFA

Le Conseil municipal de Ross Béthio (Nord) a adopté, samedi, un budget de 357 millions 058 mille 518 francs CFA pour l’année 2025. Selon Faly Seck, le maire de ladite commune du département de Dagana, qui a donné l’information au terme d’une session municipale sur l’examen du budget de l’institution pour l’exercice 2025, plus de 90 millions de francs CFA sont dédiés aux investissements et 266 millions 787 mille 231 francs au fonctionnement. L’éducation, le sport et la culture figurent parmi les secteurs considérés comme prioritaires au cours de l’examen du budget par les conseillers.



Faly Seck rapporte l’Aps, a également indiqué que le budget adopté a connu une légère baisse par rapport à l’exercice en cours.