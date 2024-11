Comores: émotion et accusations après le naufrage d’un bateau de migrants ayant fait au moins 25 morts

Nouveau drame en mer entre Anjouan et Mayotte, dans l’archipel des Comores : dans la nuit du 1er au 2 novembre, un bateau transportant des migrants a sombré, causant la mort d'au moins 25 personnes. L'embarcation transportait une trentaine de personnes de différentes nationalités, dont sept femmes, quatre mineurs et deux nourrissons. Les cinq survivants ont été secourus par des pêcheurs samedi. Un rescapé affirme que les passeurs auraient délibérément coulé l'embarcation avant de prendre la fuite. Les autorités comoriennes annoncent une enquête.



« Ce sont des morts déplorables. Il y avait des enfants, des femmes… Une tragédie provoquée par des passeurs sans scrupules », fait savoir Mohamed Salim Hafi, secrétaire général adjoint du gouvernement des Comores, après ce nouveau drame.



Selon lui, les passeurs ont sciemment rempli la coque d’eau, étaient ivres, et se sont concertés pour saboter le bateau avant de s’enfuir, laissant tous les passagers derrière eux. Une version confirmée par un jeune Comorien, cité par l’Agence France Presse (AFP) et qui raconte avoir survécu grâce à ses compétences de nageur.



Deux autres naufrages ces derniers mois dans la même zone

Les autorités font savoir que tout sera fait pour retrouver les responsables de ce crime. Une enquête est désormais en cours, menée par le procureur de Mutsamudu pour identifier les passeurs et comprendre les circonstances précises de cette tragédie.



Cet énième naufrage n’est pas un cas isolé puisque, rien que ces trois derniers mois, deux autres naufrages ont fait d’autres morts entre le bras de mer qui sépare Anjouan et Mayotte. Une traversée qui emporte chaque année plusieurs dizaines de vies.