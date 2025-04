Gabon : Brice Oligui Nguema remporte la présidentielle avec 90,35 % des voix

Le président de la transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, a remporté la présidentielle tenue samedi 12 avril, avec 90,35 % des voix, selon les résultats provisoires communiqués ce dimanche par le ministre gabonais de l'Intérieur, Hermann Immongault, relayé par l'Agence gabonaise de presse (AGP / Offcielle).



Selon l’annonce officielle, "Brice Clotaire Oligui Nguema arrive largement en tête du scrutin avec 575 222 voix, soit 90,35% des suffrages exprimés, devançant très largement ses concurrents", a rapporté l'AGP.



Alain-Claude Bilie By Nze, dernier Premier ministre d’Ali Bongo et principal concurrent d'Oligui Nguema, n'a obtenu que 3,02 % des voix.



Ces résultats provisoires ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur, en présence des membres de la commission électorale ainsi que de l’Autorité de contrôle des élections et du référendum, précise la même source.



Les Gabonais ont voté samedi pour élire leur futur président après 19 mois d’une transition sous la conduite du général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait tomber la dynastie Bongo suite à un coup d'État en août 2023.



Brice Clotaire Oligui Nguema a dominé la campagne électorale face à sept adversaires.



Ce scrutin présidentiel doit aussi marquer le retour à l’ordre constitutionnel dans ce pays riche en pétrole.