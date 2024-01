Compagne électorale : La Cosydep annonce le renouvellement de l’initiative « Face aux candidats »

La Cosydep, (Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique), a annoncé, le renouvellement de son initiative de 2019 dénommée « Face aux candidats ».



Elle a fait l’annonce lundi à Dakar. Une décision en perspective à la campagne pour la présidentielle du 25 février prochain qui est un moment de partage et d’échanges avec des personnes sollicitant les suffrages des électeurs sénégalais.



Cheikh Mbow, son directeur exécutif indique que le conseil d’administration de la Cosydep, a retenu de la reprise de cette initiative l’ambition de créer un cadre de partage et d’échanges avec des candidats volontaires sur les questions relevant du secteur de l’éducation.



« L’éducation doit être au cœur de la campagne. Nous tendons la main à tous les candidats et acteurs de l’éducation pour interagir, approfondir sur les questions du secteur au bénéfice de toutes les parties avec un dispositif de monitoring pour pouvoir continuer à suivre les engagements de celui qui sortira vainqueur du scrutin une fois au pouvoir », a-t-il ajouté.



Pour le directeur exécutif de la Cosydep « les candidats devront tous lancer un appel très fort pour la protection et la sécurité des écoles, des élèves et des enseignants », mais aussi « décliner leurs ambitions en matière d’éducation et de formation pour recréer l’espoir, construire le capital humain dont ils auront besoin demain ».



« Une élection est un moment de fête et de célébration. Nous nous attendons à avoir des bénéfices de l’éducation en termes d’offre programmatique. Nous attendons des candidats qu’ils déclinent leurs offres en matière d’éducation », a soutenu Cheikh Mbow.