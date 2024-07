Compteur Woyofal : la Senelec explique la facturation de l'électricité et la compréhension des taxes

Pour la facturation des clients domestiques : il y a prélèvement si et seulement l’on dépasse les 250 KW.

La Senelec (Société nationale d'électricité du Sénégal) a introduit sur le marché sénégalais, en fin 2014, un système de prépaiement de l’électricité dénommé Woyofal, qui permet aux clients de mieux gérer leur consommation et leurs dépenses énergétiques.Malgré ces 1 802 081 (un million huit cent deux mille quatre-vingt-un) clients enregistrés à la fin du mois d'avril 2024, le Woyofal pourtant adapté au marché local et aux besoins de la clientèle est sujet à polémique surtout concernant son système de facturation.C'est dans cette lancée que la Senelec a initié un atelier de partage en guise de sensibilisation qui vise à toucher le plus grand nombre de clients et de clients potentiels par le biais des médias afin de les aider à mieux comprendre l’utilisation de ce produit et à maîtriser les étapes de la facturation notamment la redevance, la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) et la TCO (Taxe sur la consommation d’électricité).Lors de l’atelier d’échange et de partage avec la presse ce mercredi 31 juillet 2024, Samba Mamadou Sy, le chef du service Woyofal a fait savoir que le « Woyofal est un système révolutionnaire de prépaiement de l’électricité qui permet aux clients de mieux gérer leur consommation et leurs dépenses énergétiques ».C’est-à-dire une version améliorée du compteur classique permettant la réduction des réclamations sur la facturation. Parce qu’avant Woyofal, dit-il, « la Senelec disposait d’un seul compteur qui est le compteur classique qui suscité beaucoup de réclamations, parce que le client n’avait aucune visibilité sur ses consommations ».Donc le développement d’un service après-vente pour apporter un traitement diligenté des réclamations suivi conseil et dépannage de la Senelec a mis en place en même temps que le Woyofal un système qui fonctionne 24H/24 qui permet aujourd’hui au client d’être assisté quel que soit son problème.Ainsi, dans ses explications, Samba Mamadou Sy estime que le « compteur Woyofal nécessite forcément une implication du client parce que c’est lui qui introduit sont crédit, c’est lui qui achète en cas de problème aussi. Donc Senelec a mis deux numéros qui sont disponible 24H/24 pour ça et beaucoup de pannes sont réglées au niveau du téléphone. Et si la requête ne peut pas être traitée au niveau du téléphone, Senelec diligenté une équipe à distance ».Concernant le crédit de recharge, le chef de service de Woyofal indique : « Pour faciliter l’achat de crédit pour le client avec l’existence d’un vaste réseau de partenaire, aujourd’hui, le client peut se procurer du courant au niveau des postes de Senelec, mais il peut aussi se procurer le courant au niveau de nos différents partenaires ».Sur la facturation, selon les responsables du service Woyofal, les variations concernent les clients domestiques (foyers), et les clients professionnels.Toutefois, expliquent -t-ils, les « prélèvements de TVA se font lors de la première recharge, et la TCO, lors de la troisième, ce qui explique la différence de KW entre les recharges dans le mois. S’il arrive qu’on saute un ou deux mois sans recharge la TVA sera automatiquement prélevée dès que vous aurez effectué une recharge ».D’ailleurs, les responsables de Woyafal conseillent également de « laisser le clavier (compteur) branché pour mieux bénéficier de services et surveiller sa consommation ».Ils ont aussi donné des numéros utiles pour une meilleure utilisation permettant de bénéficier des services de Woyofal.800 Crédit restant801 Numéro du compteur804 Puissance instantanée808 Valeur du découvert811 Crédit d'urgence, à activer une fois à ZERO812 Désactivation de l'alarme sonore813 Consommation de la Journée précédente814 Consommation d'énergie du mois en cours (kV815 Date de la dernière recharge816 Heure de la dernière recharge817 Montant de la dernière recharge (kWh)820 Consommation du mois précédent830 Code de la dernière rechargeIls ont aussi informé que la reconversion du compteur classique au compteur Woyofal est totalement gratuite.