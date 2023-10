Conakry : les bloggeurs appellent le gouvernement à "lever immédiatement" la restriction du site Guineematin

Depuis plusieurs semaines, l'Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) constate avec regret la restriction de l’accès au site d’informations Guineematin.com. Un monitoring réalisé dans la semaine du 9 au 15 Octobre 2023 à Conakry et dans sept (7) autres localités de la Guinée a démontré dans 95% des tests effectués une inaccessibilité du site www.guineematin.com.



La technique “par filtrage” utilisée ne laisse aucun doute sur une restriction intentionnelle orchestrée par des services compétents de l’Etat, selon les bloggeurs. L’ABLOGUI rappelle que le blocage du site d’informations www.guineematin.com en « dehors de tout cadre légal est une violation des articles 8 et 34 de la Charte de la Transition et de loi L002 sur la liberté de la presse ».



L’ABLOGUI rappelle aussi que depuis 2020, malgré toutes les preuves brandies par des organisations indépendantes, le gouvernement guinéen n’a jamais assumé sa responsabilité dans les coupures d’internet et les blocages des réseaux sociaux intervenus dans le pays.



L’ABLOGUI exprime sa solidarité et son soutien à l’administration générale et aux journalistes du site Guineematin.



L’Association appelle le gouvernement à lever immédiatement cette restriction et à diligenter dans les plus brefs délais une enquête pour situer les responsabilités.



Lors d'une marche pacifique lundi à Conakry, 13 journalistes arrêtés, et libérés, mais ils iront au procès. Le parquet a décidé de les poursuivre pour "participation délictueuse à un attroupement interdit".