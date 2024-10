Concepteurs du projet Sénégal 2050 : quand afriqueconfidentielle s'emmêle les pinceaux sur les vrais auteurs

À quelques heures avant cette rencontre de haute portée, le site d'information afriqueconfidentielle.com a sorti un article accusant Ousmane Sonko d'avoir acheté le document qu'il va présenter demain au CICAD. "LE PROJET, L’ARNAQUE DU SIÈCLE : Sonko a acheté le document qu’il va présenter", tel est l'intitulé de l'article.



Autrement, dans le contenu de l'article, l'on évoque un certain Victor Ndiaye patron de Performance Management Consulting comme étant l'auteur de ce document qui sera présenté demain à Diamniadio. De plus, informe toujours le site, "Victor NDIAYE a été introduit auprès de SONKO par Pierre Goudiaby ATEPA".



Outre mesure, selon toujours les allégations de ce canard en ligne, ce même Victor Ndiaye avait été contacté par Amadou Ba, juste après sa nomination au poste de Premier ministre. Et que ce dernier avait sollicité l'expert (Victor Ndiaye) "pour réaliser son document programme pour préparer sa Déclaration de politique générale et son programme électoral lors de la présidentielle de mars 2024". "Aujourd'hui, Ousmane Sonko risque de présenter le même document que Victor avait fait pour Amadou BA. Car rien n’a changé à part les hommes. C’est le même État, les mêmes chiffres et les projets sectoriels. Alors, au menu, Ousmane Sonko va présenter du Amadou BA à la sauce PSE avec le chef Victor Ndiaye", a affirmé le canard.



Seulement, ces allégations du site afriqueconfidentielle. com sont jugées sans fondement. Pour en avoir le cœur net sur cette information, PressAfrik est entré en contact avec le Directeur général du Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-GOUV), Mame Gor Ngom. Ce dernier ne donne aucun crédit à cette "révélation". "Pas du tout. Rien de sérieux. Moi-même, j'ai participé à l'élaboration du document", a rétorqué monsieur Ngom.



Les précisions de confidentielafrique.com



Outre le directeur général du Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-GOUV), le site confidentielafrique.com a sorti une publication pour éclairer la lanterne sur ces propos d'estrade. "Après l'article sur le général KANDE, qui s'est révélé un véritable fiasco débilitant et un pétard mouillé, voulant s'attirer de l'influence et du crédit à l'instar de la grande publication internationale, CONFIDENTIEL AFRIQUE, sur la véracité du contenu de l'article, voici à présent leur deuxième coup fourré aux odeurs nauséabondes", c'est par ces propos que l'équipe de confidentielafrique.com a tenu à rétablir la vérité. Aux yeux de bien des lecteurs, il y a une récurrente confusion entre les deux sites. Qui, apparemment, dessert plus CONFIDENTIEL AFRIQUE.



"À notre grande surprise, un article sur le « prétendu achat du document du Projet PASTEF> paru dans une certaine publication du nom d'Afrique Confidentielle fait le tour de la toile. Mais le faux est grotesque. Il est sourcé sous la titraille de Confidentiel Afrique. Encore ces mercenaires de la plume, cachés derrière leurs claviers aux USA récidivent. Nous avons beaucoup précisé et alerté que CONFIDENTIEL AFRIQUE n'est pas Afrique Confidentielle, des encagoulés sans scrupules et qui polluent la toile à haute voltige. CONFIDENTIEL AFRIQUE, c'est plus de 13 millions de lecteurs et une équipe éditoriale dont les signatures sont connues et réputées sérieuses avec des informations fiables" a précisé et fustigé l'équipe du site d'information.



De toute évidence, cet article d'Afriqueconfidentielle.com est dépourvu de tout crédit selon Mame Gor Ngom et l'équipe de CONFIDENTIEL AFRIQUE. De part et d'autre, ces révélations restent minorées par les concernés. À la Primature, cet article est jugé cauteleux, par conséquent sans fondement.