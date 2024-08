Concertation autour de la régulation des communications électroniques : vers une gouvernance numérique adaptée aux défis du futur

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a organisé, les 8 et 9 août à Dakar, des journées de concertation réunissant l’ensemble des acteurs de l’écosystème. L’objectif de ces rencontres était de définir les contours d’une régulation plus adaptée et dynamique, face à un secteur en perpétuelle évolution.



Les discussions se sont articulées autour de deux thèmes majeurs abordant les enjeux cruciaux pour le secteur : "Renforcer la concurrence et soutenir les investissements dans les réseaux pour développer le marché des communications électroniques" et "La réglementation, pilier juridique pour le développement de l'économie numérique". Ces thèmes n’ont pas été choisis au hasard. Ils reflètent la nécessité de trouver un équilibre entre impératifs économiques, innovation technologique et exigences réglementaires, dans un contexte où la 5G, l’intelligence artificielle et d’autres technologies disruptives redéfinissent les cadres de la régulation traditionnelle.



Dahirou Thiam, Directeur général de l’ARTP, a souligné l’importance de cette démarche concertée. "Depuis ma prise de fonction, j’ai rencontré les acteurs du secteur pour recueillir leurs avis et comprendre les défis auxquels ils sont confrontés. Il est vite apparu qu’une plateforme de discussion ouverte était nécessaire pour élaborer une feuille de route commune pour la régulation du secteur", a-t-il déclaré.



Cette approche collaborative est au cœur de ces journées. En effet, "les défis auxquels fait face le secteur des communications électroniques ne peuvent être relevés qu’en conjuguant les forces de tous les acteurs concernés", a souligné M. Thiam. La convergence des services, la cybersécurité, la protection des données et la neutralité du Net sont désormais des priorités pour l’ARTP. Pour répondre efficacement à ces défis, le régulateur compte non seulement adapter son cadre réglementaire mais aussi encourager une innovation responsable.



L’arrivée de la 5G, déjà en cours de commercialisation, ainsi que l’essor de l’Internet des objets et des technologies de communication par satellite, complexifient encore davantage les missions de l’ARTP. "Nous devons constamment évaluer pour pouvoir évoluer", a insisté Thiam. Selon lui, trouver un juste équilibre entre les impératifs économiques, sociaux et technologiques est crucial pour créer un écosystème résilient et inclusif.



L’objectif de ces journées est clair : formuler des recommandations fortes et structurantes, qui permettront de combler le fossé entre la réglementation et les besoins réels du secteur. Cette dynamique collaborative inclut non seulement les régulateurs et les opérateurs, mais aussi les décideurs politiques, les consommateurs et la société civile.



Dahirou Thiam a salué la participation massive des acteurs, qui, par leur présence, ont garanti le succès de cette initiative. "Ces journées témoignent de notre engagement commun pour une régulation dynamique et adaptée à un secteur en pleine mutation", a-t-il conclu, réaffirmant l’importance de cette démarche concertée pour assurer un avenir prospère au secteur des communications électroniques au Sénégal.