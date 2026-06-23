Concours général 2026 : Le palmarès des 60 ans dévoilé

Le ministère de l’Éducation nationale a publié ce mardi 23 juin 2026 les résultats du Concours général. Cette édition marque le 60ᵉ anniversaire de cette institution créée en 1961. L'événement a réuni 3 690 candidats, dont 61,27 % de filles, avec une participation accrue d’élèves en situation de handicap, notamment de l’INEFJA.



Les délibérations ont débouché sur l'attribution de 129 distinctions, comprenant 69 prix et 60 accessits. Le secteur public s'impose largement en raflant 103 distinctions, soit près de 80 % des récompenses. Le palmarès final compte 118 lauréats, parmi lesquels figurent 55 filles et 63 garçons. Les séries scientifiques dominent le classement avec 83 lauréats, devant les séries techniques et littéraires.



Le titre de meilleur élève du Concours général 2026 est décerné à Ameth Babou, élève au Prytanée militaire de Saint-Louis. Il totalise 68 points en décrochant quatre premiers prix en Français, Citoyenneté et Droits de l’Homme, Dissertation philosophique et Physique.



Cette édition anniversaire consacre l'entrée de nouveaux établissements de Kaolack, Dakar, Thiès, Pikine-Guédiawaye, Kaffrine et Sédhiou, ainsi que le retour du lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis. Pour célébrer ces six décennies d'excellence, le ministère prévoit la publication d'un ouvrage dédié et l'organisation d'une exposition immersive.