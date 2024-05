Concurrence "déloyale "dans le secteur du transport urbain : les taximan en sit-in vendredi à la Place de la Nation

Lutte contre, « les clandos en ligne, le transport déloyal et irrégulier qui est favorisé, par ces plateformes de location de voitures». Ainsi que l’abrogation du décret 847 qui légalise le système de VTC ( variable timing control ) au Sénégal, le Mouvement Dolel transport qui regroupe tous les chauffeurs de taxi compte tenir un sit-in vendredi 31 mai à la place de la nation.



Malgré l’interdiction de sa manifestation la semaine dernière par l’autorité, le Secrétaire général chargé de la communication du Mouvement Dolel transport, Malick Diop et ses camarades ne comptent pas reculer.



« Le Mouvement Dolel transport a déposé une déclaration de sit-in pour le vendredi 31 mai 2024 à partir de 15h jusqu’à 17h à la Place de la Nation (ex-Place de l’Obélisque) toujours pour continuer notre plan de lutte ; et cette fois-ci, nous pensons que le préfet de Dakar va autoriser cette manifestation. Parce que, c’est un droit constitutionnel et nous avons respecté les délais de déclaration de la manifestation », a fait savoir Malick Diop.