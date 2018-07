Condamné à 4 ans, le lutteur Saloum Saloum libre dans 3 mois

D’ici 3 mois, le lutteur Salou Saloum, de son vrai nom Saliou Samb, va humer l’air de la liberté. Arrêté en octobre 2014 avec 4 képas d’héroïne, il a fait presque 4 ans de détention préventive. Fort heureusement pour lui, il a été condamné hier par le juge de la Chambre criminelle de Dakar où il a comparu le 19 juin dernier pour trafic d’héroïne, à 4 ans d’emprisonnement ferme après la requalification des faits en offre et cession de drogue selon "Les Echos".





Il ne lui reste que 3 mois à purger. Ses acolytes, le Nigérian Emmanuel Shika et Pape Gora Diouf ont respectivement écopé de 5 ans et de six mois d’emprisonnement ferme. Quant à Massiga Penda Gaye Sylla qui n’avait pas comparu à la barre, il a pris 4 ans d’emprisonnement ferme.