UFOA/A 2025 : Le Sénégal passe en finale après une courte victoire sur le Liberia

Une qualification à l'arrachée

Face à un adversaire libérien bien organisé et auteur d'une phase de groupes convaincante, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont éprouvé toutes les peines du monde à imposer leur rythme. Pourtant alignées dans une configuration classique avec leur onze-type, les Sénégalaises ont manqué d'inspiration et de justesse technique dans les 30 derniers mètres.

Il a fallu un éclair individuel pour débloquer la situation. À l'heure de jeu, Awa Casset provoque un penalty après une belle incursion dans la surface adverse. Hapsatou Malado Diallo, fidèle à sa régularité depuis le début du tournoi, ne tremble pas et transforme l'occasion pour inscrire son cinquième but de la compétition. Un but libérateur et décisif.

Un choc en finale face à la Sierra Leone

Grâce à cette victoire courte mais précieuse, le Sénégal se hisse en finale où il retrouvera la Sierra Leone, tombeuse du Mali (1-0) dans l'autre demi-finale. Un remake mais prometteur, tant les deux formations ont montré de belles choses tout au long de la compétition.

Les Lionnes, tenantes du titre, auront à cœur de conserver leur couronne et de confirmer leur domination dans la zone Ouest-Africaine. Mais face à une Sierra Leone ambitieuse et en pleine progression, la tâche ne s'annonce pas aisée. Il faudra plus de créativité offensive et de maîtrise collective pour espérer faire la différence.

Hapsatou Malado Diallo, encore et toujours décisive

Déjà en grande forme lors de phase de groupes, Hapsatou Malado Diallo continue d'affoler les compteurs. Avec cinq réalisations en autant de matchs, l'attaquante sénégalaise s'impose comme l'arme fatale de Mame Moussa Cissé. Sa justesse dans les moments clés et son sang-froid face au but sont des atouts majeurs pour les Lionnes dans cette quête de triplé.

Rendez-vous samedi pour le grand final

Le Sénégal affrontera donc la Sierra Leone ce samedi en finale du Tournoi UFOA/A 2025. Une rencontre qui s'annonce intense et disputée, entre deux sélections déterminées à inscrire leur nom au palmarès régional. Pour les Lionnes, l'objectif est clair : conserver leur titre et confirmer leur statut de référence dans le football féminin ouest-africain.

L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est qualifiée pour la finale du Tournoi UFOA/A 2025 en s'imposant difficilement face au Libera (1-0), ce jeudi. Longtemps accrochées, les Lionnes ont trouvé la faille grâce à un penalty transformé par Hapsatou Malado Diallo, déjà auteure de son cinquième but dans la compétition. Elles défendront leur titre, samedi, contre la Sierra Leone.