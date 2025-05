Guatemala: découverte de vestiges d'une cité maya de 2800 ans

Des vestiges d'une cité maya datant de plus de 2800 ans ont été découverts dans une zone archéologique du nord du Guatemala, près du Mexique, a annoncé jeudi 29 mai le ministère de la Culture de ce pays d'Amérique centrale.



Des pyramides et des monuments témoignent de son importance en tant que site cérémoniel majeur, est-il ajouté. La civilisation maya s'est étendue sur des territoires qui occupent actuellement le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador et le Honduras, et son existence remonte à au moins 2000 avant JC, connaissant son apogée pendant la période classique, entre 400 et 450 après JC.