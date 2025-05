Diplomatie : Ousmane Sonko entame une visite officielle de trois jours en Côte d’Ivoire à partir de ce jeudi

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, entame ce jeudi 29 mai 2025 une visite de travail et d’amitié en République de Côte d’Ivoire. Prévue pour durer trois jours, cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Abidjan.



À son arrivée à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, M. Sonko sera accueilli par son homologue ivoirien, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de la délégation diplomatique sénégalaise.



Cette visite vise à consolider les relations historiques entre les deux nations ouest-africaines et à explorer de nouveaux axes de partenariat stratégique. Il s’agit du deuxième déplacement régional du Premier ministre au mois de mai. Précédemment, Ousmane Sonko s’était rendu au Burkina Faso où il a été reçu par le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.