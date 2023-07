Conditions de vie difficile à l'Université Cheikh Hamidou Kane : Guy Marius Sagna dénonce "l'indifférence du gouvernement"

La majeure partie des étudiants n'ont pas reçu de machines

Le parlementaire et activiste Guy Marius Sagna a reçu les étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) pour leur apporter son soutien. Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 10 juillet, il a exprimé son indignation quant aux conditions de vie « atroces » dans lesquelles les étudiants de ladite université sont contraints d'évoluer.Selon M. Sagna, ce temple du savoir est devenu « un enfer » pour les étudiants, qui s'épuisent et vivent dans « des conditions inhumaines ».Parmi les étudiants présents, il y a ceux de la promotion P10 (bacheliers en 2022) et P9 (bacheliers en 2021). Ceux de la promotion P10 n'ont toujours pas commencé les cours, alors que les résultats du baccalauréat de 2023 commencent déjà à être annoncés.Face à cette situation, Guy Marius Sagna a exhorté le gouvernement sénégalais à consacrer davantage de moyens pour remédier à cette situation. Il l'a fait remarquer que si le fils du Président Macky Sall était étudiant à l'université Cheikh Hamidou Kane, celle-ci serait considérée comme la meilleure université du pays.« Nous dénonçons l'irresponsabilité du gouvernement. Si le problème n'est pas réglé dans les meilleurs délais, nous serons à leurs côtés pour une manifestation dans la rue afin que les droits des étudiants à l'Université Cheikh Hamidou Kane soient respectés. Les irrégularités qu'il y a dans cette université doivent cesser. Une université n'est pas une boutique, et une boutique doit être gérée de manière organisée. Ces étudiants et cette jeunesse sont l'avenir de ce pays. Nous interpellons le gouvernement et nous n'accepterons pas que nos enfants soient traités de cette manière », a fustigé M. Sagna.L'université Cheikh Hamidou Kane est connue pour ses cours à distance, et récemment le gouvernement avait commencé à distribuer des machines et des modems de connexion aux étudiants. Cependant, ils ont soudainement annoncé une rupture de stock. Selon Guy Marius Sagna, la virtualité aurait dû faciliter les choses, et il ne comprend pas pourquoi cela prend autant de temps.« Comme nous le savons, l'université Cheikh Hamidou Kane propose des cours à distance, et ces derniers temps, le gouvernement avait commencé à distribuer des machines et des modems de connexion aux étudiants. Mais ils sont subitement venus dire qu'il y avait une rupture de stock. Ce que je dis, c'est que le gouvernement a détourné et utilisé l'argent destiné à l'équipement des étudiants. Ce qui se passe pousse les jeunes à l'immigration clandestine, le gouvernement tue l'espoir chez les jeunes et sème le désespoir chez les jeunes face à cette situation. J'exhorte le gouvernement à donner aux étudiants ce qui leur est dû », dénonce M. Sagna.A l'en croire, ils se sont levés pour dire que les « cours doivent commencer alors que la majeure partie des étudiants n'ont pas reçu de machines. Je demande aux étudiants qui ont reçu leurs machines de ne pas donner de cours en signe de solidarité ».Poursuivant, le député a souligné que l'université Cheikh Hamidou Kane est confrontée à des problèmes dans toutes les promotions.« En ce qui concerne la promotion P9, les étudiants qui ont obtenu leur baccalauréat en 2021 en sont toujours à la Licence 1. À l'université Cheikh Hamidou Kane, ils passent neuf mois en vacances et seulement trois mois en cours. Obtenir une licence 3 dans cette université peut prendre jusqu'à cinq (5) ans. Pour remédier à cette situation, les étudiants réclament un agenda clairement établi afin de savoir quand les cours vont commencer et se terminer », a-t-il listé.Les étudiants exigent des modems, des machines et tout le nécessaire. Faute de quoi, ils prévoient de manifester dans les jours à venir pour faire entendre leur voix. Si ces revendications ne sont pas respectées, Guy Marius Sagna annonce une éventuelle manifestation.