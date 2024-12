Conférence de presse de Barth : la mairie de Dakar encerclée par la police, la presse tenue à distance

La conférence de presse annoncée par le maire de Dakar, Barthélémy Dias, à l’Hôtel de Ville, risque de ne pas se tenir. En effet, la mairie est actuellement encerclée par un important dispositif policier, rendant l’accès impossible à la presse et aux militants venus assister à l’événement.



À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste incertain si Barthélémy Dias se trouve à l’intérieur du bâtiment. Ce qui est certain, cependant, c’est la présence massive des forces de l’ordre, positionnées aux quatre coins de la mairie.



Quelques responsables municipaux sont visibles dans la cour, tandis qu’une fourgonnette de la police est stationnée devant l’entrée principale, dont le portail est fermé. Les journalistes, quant à eux, sont maintenus sur le trottoir face à la mairie, sous la surveillance des forces de l’ordre.



Pour rappel, Barthélémy Dias, déjà destitué de son siège de député, a récemment été révoqué de ses fonctions de maire de Dakar. Ses avocats ont déposé deux recours, l’un auprès du Conseil constitutionnel et l’autre devant la Cour d’appel.