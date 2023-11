Conflit Israélo-palestinien: l’Union islamique africaine compte mobiliser un fonds de solidarité d’un million de dollars pour Gaza

Les actions de soutien à Gaza se poursuivent au Sénégal. Après la manifestation pacifique organisée par l’Alliance pour la cause palestinienne et les forces vives de la nation samedi à l’esplanade de la grande mosquée de Dakar, c’est au tour de l’Union islamique africaine (UIA), dirigée par le khalife Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass.



Ladite union a décidé de collecter 1 (un) million de dollars (plus de 611 millions de francs CFA) pour venir en aide à la population de Gaza qui traverse une situation catastrophique depuis la reprise, le 7 octobre dernier, des hostilités entre le Hamas et Israël.



Le secrétaire général de l’Union islamique africaine sous les ordres de Cheikh Ibrahim Nasser Niass, va mettre en place dans les plus brefs délais un comité pour la mise en œuvre de cette décision pour marquer une solidarité indéfectible au peuple palestinien et particulièrement à la population de Gaza martyrisée sous les bombardements intensifs de Tsahal.



L’annonce a été faite ce samedi à Nouakchott, lors d’une cérémonie dédiée à la Palestine, devant une délégation palestinienne dirigée par leur ambassadeur à Nouakchott, des autorités mauritaniennes et des milliers de disciples de la Fayda Tijaniyya.