Conflit foncier à Foulamory : un cultivateur succombe à ses blessures après une altercation

Un différend foncier a viré au drame dans le village de Foulamory, situé dans la commune de Saré Coly Sallé, dans le département de Vélingara (sud). Mamadou Alioune Baldé, âgé de 50 ans, est décédé le 20 juillet 2026 à l'hôpital régional de Tambacounda, où il était hospitalisé après avoir été grièvement blessé lors d'une altercation survenue une semaine plus tôt.



Selon les informations recueillies, la brigade territoriale de gendarmerie de Vélingara a été informée de son décès le 20 juillet vers 9 h 30. Originaire de Foulamory, Mamadou Alioune Baldé était cultivateur, marié et père de huit enfants.



D'après les premiers éléments de l'enquête, le drame trouve son origine dans un litige foncier opposant la victime à Abdoulaye Sabaly, 55 ans, également cultivateur et originaire du même village. Ce dernier, marié à trois épouses et père de treize enfants, aurait entrepris, à une seconde reprise, de défricher un champ appartenant à Mamadou Alioune Baldé, en dépit des avertissements du chef de village et des notables qui lui auraient interdit d'exploiter une parcelle ne lui appartenant pas.



Les faits remontent au 13 juillet 2026. Vers 18 heures, Mamadou Alioune Baldé aurait surpris Abdoulaye Sabaly en train de défricher son champ. Une vive altercation aurait alors éclaté entre les deux hommes. Au cours de la confrontation, le mis en cause aurait saisi la hache qu'il utilisait pour couper des arbustes et aurait asséné un violent coup à la partie gauche du thorax de son adversaire.



Gravement blessé, Mamadou Alioune Baldé a été évacué d'urgence à l'hôpital régional de Tambacounda, où il a reçu des soins pendant plusieurs jours avant de succomber à ses blessures le 20 juillet.



Entre-temps, Abdoulaye Sabaly avait été interpellé par les gendarmes puis déféré au parquet le 16 juillet 2026 pour homicide commis à l'aide d'une hache. Le décès de la victime pourrait désormais entraîner une évolution de la procédure judiciaire engagée contre lui.



Ce nouveau drame met une fois de plus en lumière les conséquences parfois tragiques des conflits fonciers en milieu rural, où les différends liés à la propriété des terres dégénèrent souvent en violences aux conséquences irréversibles.