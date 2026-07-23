JOJ Dakar 2026 : «Il y a une énergie extrêmement positive derrière cet événement», selon le CIO

Le Sénégal accueillera du 31 octobre au 13 novembre 2026, les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), manifestation sportive de haut niveau ouverte aux jeunes athlètes talentueux du monde entier âgés de 17 ans au maximum. A 100 jours de l’événement, au cours d’une interview à RFI, Christophe Dubi, directeur exécutif des JOJ au Comité international olympique (CIO), se dit confiant et perçoit «une énergie extrêmement positive derrière» cette fête sportive, une première sur le continent africain.



«Mon sentiment qui prévaut depuis un moment par rapport à ces JOJ, c'est l'enthousiasme. On voit que ça se met vraiment en place, qu'il y a une énergie extrêmement positive derrière cet événement. Et puis ce que l'on voit, c'est surtout beaucoup d'engouement», a dit Christophe Dubi. Il a cependant admis qu’il y a des préoccupations organisationnelles, «parce que dans l'événementiel, le dispositif ne se met en place que très tardivement». A l’approche de l’événement, il a donc appelé à faire preuve de «beaucoup d'humilité et de la confiance».



Par ailleurs, il se dit «très impressionné» par le Tour de l'Œuf et Iba Mar Diop, le futur stade de foot, d’athlétisme, de rugby. «C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et d'avoir pu préserver des sites sportifs en plein centre-ville, alors qu'on aurait pu faire des hôtels de luxe ou des appartements. C'est un héritage énorme pour la ville de Dakar et pour le sport, la jeunesse. En revanche, il y a encore pas mal de travail sur le village olympique à Diamniadio. Ça sera fini bien entendu, mais lorsque j'y suis allée, il y avait encore beaucoup de monde sur les chantiers», a-t-il précisé.



Le responsable au CIO a enfin soutenu que la réussite des JOJ «sera un exemple de plus pour prouver» que l’Afrique «produit des athlètes d'exception» et «sait faire» de bonnes organisations de compétition.



A la mi-juillet, les infrastructures dédiées aux Jeux olympiques de la Jeunesse affichaient un taux d'exécution de 92 %, à trois mois de l'ouverture de la compétition, selon une annonce du ministère de la Jeunesse et des Sports.