Alerte Météo : des orages et fortes pluies attendus cette nuit à Dakar et dans plusieurs régions

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce des orages accompagnés de pluies et de vents assez forts dans plusieurs localités du pays au cours de la nuit.



Selon les prévisions, les régions de Thiès, Tivaouane, Saint-Louis, Dakar et Mbour seront concernées par cette dégradation des conditions météorologiques.



À Dakar, les précipitations sont attendues entre 23 heures et minuit, avec des cumuls pouvant varier de 5 à 30 mm par endroits.



Dans une note d'information, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement appelle les populations à la prudence. Il les invite à faire preuve de vigilance, à éviter les zones inondables et à respecter les consignes de sécurité diffusées par les autorités compétentes.



Le ministère rappelle également qu'en cette période d'hivernage, il est essentiel d'adopter les bons gestes pour prévenir les risques d'inondation et protéger les personnes et les biens.