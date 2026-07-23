Keur Massar : une séance de "massage thérapeutique" vire à des accusations de tentative de viol

A Keur Massar, une séance de «massage thérapeutique» a viré à des accusations de tentative de viol. Poursuivi pour le viol présumé de V. Dione, sur les faits datant de février 2023, Edouard Mbaye G., qui conteste les accusations, risque une longue période de privation de liberté. Selon le quotidien L’Observateur, au terme de son procès devant la chambre criminelle du tribunal de Pikine-Guédiawaye, le procureur a requis 10 ans de prison.



En février 2023, V. Diop, 23 ans, étudiante boursière qui proposait des massages thérapeutiques dans un centre paramédical, avait donné rendez-vous à Édouard Mbaye Guèye qu’elle avait rencontré dans la gargote de sa sœur et avec qui elle échangeait sur WhatsApp.



Le jour du rendez-vous, le centre de Keur Massar étant en panne, elle lui propose de se rendre dans une autre structure à Ngor. En cours de route, à hauteur de l’hôpital de Keur Massar, le prévenu quitte l’itinéraire prévu sous prétexte de rendre visite à un ami au quartier MTOA et la conduit dans une chambre en location, assurant que son ami et sa compagne s’y trouvaient.



Selon la partie civile, une fois à l’intérieur et en l’absence de toute autre personne, Édouard Mbaye Guèye lui fait une déclaration, devient insistant, lui ordonne de rester assise alors qu’elle veut partir, puis commence à la caresser et déchire ses vêtements. La présumée victime soutient avoir finalement réussi à s’échapper. Depuis lors, elle a porté plainte. Au même moment, l’accusé a catégoriquement rejeté les faits et évoqué une relation consentie.



A l’issue des débats, le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle, estimant que les faits rêvent la qualification de viol. La défense, quant à elle, a plaidé l’acquittement, dénonçant les nombreuses zones d’ombre du dossier. Le délibéré a été fixé au 04 août 2026.