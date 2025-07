Conflit foncier à Soussoung : le collectif dénonce des arrestations arbitraires et exige la libération des 26 interpellés

Les habitants de Soussoung, un village situé dans la commune de Ndiaganiao, dénoncent ce qu’ils qualifient « d’enlèvements arbitraires » opérés par les forces de défense et de sécurité. Le Collectif pour la défense des terres de Soussoung a tiré la sonnette d’alarme ce lundi, évoquant notamment l’interception d’un véhicule de transport en provenance de Dakar, dont les passagers ont été arrêtés.« Le collectif pour la défense des terres de Soussoung exprime sa profonde préoccupation face à la situation alarmante qui prévaut depuis vendredi 25 juillet 2025. Les opérations d'enlèvement arbitraire se poursuivent parfois jusque dans les domiciles privés dans une logique manifeste d'intimidation à l'encontre de la population locale. Ce climat de peur et de répression est totalement inacceptable », a déclaré Ndiome THiao, porte-parole du collectif.Il affirme qu’au cours de la matinée, des éléments de la gendarmerie ont intercepté à hauteur de Notto un véhicule assurant la liaison régulière entre Soussoung et Dakar. « Les passagers qui voyageaient pacifiquement ont été arrêtés de manière brutale puis conduit de force à la brigade de Ndiaganiao », a-t-il précisé.D’après lui, 26 personnes sont actuellement détenues dans cette brigade, dans des « conditions jugées préoccupantes ». Il s’agirait, selon le collectif, de « citoyens honnêtes dont le seul tort serait d’habiter sur des terres aujourd’hui convoitées ».Le collectif dénonce fermement ces « arrestations arbitraires et les méthodes d'intimidation utilisées ». Il exige la « libération immédiate et sans condition des 21 personnes détenues ». Le collectif appelle également les « autorités à mettre un terme ces violences » et à « respecter les droits fondamentaux de toutes et de tous ».