Fonction publique : le ministre Mamadou Lamine Dianté reçoit les syndicats de la justice ce vendredi

Dans le cadre de la pacification du climat social et du suivi de la mise en œuvre des accords signés avec les organisations syndicales, notamment à travers le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID), le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Monsieur Mamadou Lamine Dianté reçoit, ce vendredi 12 juin 2026, les syndicats du secteur de la Justice, à partir de 10h au siège du ministère, sis au Point E, selon un communiqué.



D’après la source, la rencontre portera sur l'examen de la question relative aux modalités de reclassement des greffiers après la formation.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions du comité technique du PNSS-CID et des comités sectoriels de suivi des accords, destinées à renforcer la stabilité de la paix sociale dans notre pays, gage de productivité et de développement, précise le document.