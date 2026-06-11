Éducation : Moustapha Mamba Guirassy annonce la Conférence du Prix Yidan 2026 à Dakar pour repenser l’école africaine

La capitale sénégalaise accueillira, du 29 juin au 1er juillet 2026, la première édition sur le continent africain de la Conférence du Prix Yidan, placée sous le thème « Libérer le potentiel de l’Afrique ». Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a affirmé ce jeudi que cet événement international constituera une occasion majeure pour alimenter le processus de refondation de l’école sénégalaise et renforcer les synergies entre les acteurs publics, privés et les partenaires financiers.







Cette rencontre de haut niveau, dévoilée lors d'une conférence de presse conjointe avec la Fondation du Prix Yidan, l'ARED et l'ADEA, mettra en avant des solutions éducatives innovantes destinées à améliorer la qualité des apprentissages à grande échelle. Les discussions porteront une attention particulière sur l’apprentissage fondamental multilingue et l’utilisation de la langue comme passerelle vers la dignité et le savoir.







Pour le gouvernement sénégalais, qui travaille actuellement à une réorganisation globale de son modèle éducatif, ce sommet permettra de capitaliser sur des expériences internationales venues d'Inde ou des États-Unis. Le coorganisateur de la rencontre et lauréat 2025 du prix, Amadou Ly, a d'ailleurs rappelé que le Sénégal disposait d'une expertise concrète à partager avec le reste du monde, notamment à travers le Modèle harmonisé d’enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS).

