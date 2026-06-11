Justice : L’Association des procureurs africains inaugure son siège permanent à Rabat

L’Association des procureurs africains a officiellement inauguré son siège permanent mercredi à Rabat, marquant le transfert définitif de ses instances depuis le Mozambique. Selon le communiqué de l'organisation, ce changement de localisation témoigne de la confiance accordée aux institutions judiciaires marocaines par leurs homologues du continent.







La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'association, Renson Ingonga, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc, Mohamed Abdennabaoui, du trésorier général du royaume, Abdelatif El Amrani, ainsi que de plusieurs procureurs généraux et représentants des parquets marocains.







Hicham Balaoui, procureur général du roi près la Cour de cassation du Maroc, a profité de l'événement pour appeler à une intensification de la coopération entre les parquets africains. Il a insisté sur l'importance du partage d'expertises et de bonnes pratiques, notamment pour faire face à la criminalité, à la corruption, à la cybercriminalité et à la traite des êtres humains.







En marge de cette inauguration, les membres de l'association ont tenu une session de travail consacrée à des questions organisationnelles et institutionnelles, incluant la préparation d'une prochaine conférence et de leur assemblée générale. Les participants ont conclu leurs échanges en réaffirmant leur volonté commune d'améliorer l'efficacité des parquets africains et de soutenir les initiatives de coopération judiciaire sur le continent.

