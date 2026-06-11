Mondial 2026 : Le Mexicain Julián Quiñones inscrit le premier but de la compétition face à l'Afrique du Sud

L’attaquant mexicain Julián Quiñones est devenu le premier buteur de la Coupe du monde 2026 en ouvrant le score dès la 9e minute du match d'ouverture contre l’Afrique du Sud, ce jeudi au stade Azteca. Servi par Erik Lira, le joueur d'Al-Qadsiah (Arabie saoudite) a permis au pays co-hôte de lancer idéalement la 23e édition du tournoi, co-organisée avec les États-Unis et le Canada.



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Né en Colombie et naturalisé mexicain, Quiñones s'impose comme l'atout offensif majeur de l'équipe de Javier Aguirre après avoir surclassé des attaquants comme Cristiano Ronaldo en terminant meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 33 réalisations.







Grâce à ce but, l'attaquant entre dans l'histoire en devenant le deuxième Mexicain à inscrire le but inaugural d'une phase finale, 56 ans après Gustavo Peña lors de l'édition de 1970. Il rejoint le cercle fermé des premiers buteurs du Mondial, historiquement ouvert par le Français Lucien Laurent en 1930 et marqué en 2002 par le Sénégalais Papa Bouba Diop.

