New Deal technologique : Le propriétaire d'Expresso s'engage aux côtés de l'État pour la souveraineté numérique

Le Président de la République a reçu, ce matin au Palais de la République, une délégation du groupe Sudatel, conduite par son président Magdi Taha.







Opérateur de télécommunications et propriétaire de la filiale Expresso Sénégal, le groupe est venu réitérer au Chef de l'État sa volonté ferme d'investir de manière durable au Sénégal. Cette rencontre a également permis de confirmer le souhait du groupe d'accompagner activement la mise en œuvre du New Deal technologique porté par les autorités. La Directrice générale d'Expresso, Mme Kane Fatou Sow, a porté la parole du Président de Sudatel à cette occasion.







Cette audience officielle confirme l'attractivité du Sénégal pour les grands investisseurs du secteur numérique. Elle illustre aussi l'engagement renforcé du secteur privé aux côtés de l'État dans la construction d'une souveraineté technologique nationale mise au service du développement économique.

