Conflits fonciers et sociaux entre ICS et villages riverains : Les maires des communes impactées appellent à l'action

Les conflits fonciers et sociaux entre les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et les villages riverains inquiètent les maires des communes de Mboro, Taïba-Ndiaye, Méouane, Darou Khoudoss et Ngoundiane. Réunis à Ngoundiane, lors d'une cérémonie de remise d'un corbillard et de matériel de reprographie aux lycées locaux, financés dans le cadre de la RSE, les maires ont souligné l'urgence de trouver une solution pour débloquer les activités des ICS.



Le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, a insisté sur la nécessité pour les entreprises de respecter les règles de fonctionnement et de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Il a proposé une réflexion collective impliquant les maires, les populations locales et l'État du Sénégal pour résoudre les conflits et assurer que les activités minières profitent aux communautés.



Les maires ont également décidé de créer un cadre de concertation pour renforcer la RSE, prenant exemple sur les initiatives de Ngoundiane, telles que la construction de postes de santé et de pistes reliant les villages. Ces efforts visent à garantir que les industries contribuent positivement au développement des régions et au bien-être des populations, informe Dakar'Actu.