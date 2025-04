Dakar : un couple condamné pour commercialisation de la pilule d'hymen artificiel

Pape Abdou Ndiaye et Oumy Khaïry Dièye, le couple derrière le compte Tik-Tok "Secrets de femmes" ont été jugés hier mercredi, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour exercice illégale de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui. Ils promettaient, à l'aide de pilules d'hymen artificiel de restaurer l'illusion de la virginité.



Derrière leur page Facebook "Secrets de femmes", ils écoulaient en toute discrétion des pilules d'hymen artificiel à 40.000 de F Cfa et même des injections contraceptives. Leur stratagème s'est effondré au terme d'une enquête lancée après une dénonciation.



Arrêté, le couple a avoué importer leurs produits de Chine, sans aucune autorisation. Mieux, le couple a, face aux enquêteurs, détaillé les méthodes utilisés pour faire fonctionner cette pilule de virginité.



"Au début, seules les femmes venaient discrètement acheter nos produits. mais depuis un an, ce sont des couples qui se présentent ensemble. Certains nous remettent même les draps après la nuit de noces", ont-ils confié .



L'exploitation de leur téléphone portable a également permis aux enquêteurs de savoir qu'il proposait aussi des produits de "resserrement vaginal". Des aveux circonstanciés suffisants pour qu'ils soient tous les deux écroués le 29 mars dernier, pour "exercice illégale de la médecine, mise ne danger de la vie d'autrui ..."



A la barre, le couple a réitéré ses aveux. A la fin du procès, ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis, assortie d'une amande de 50.000 F Cfa.