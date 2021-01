Congo-B: Denis Sassou-Nguesso annonce sa candidature à la présidentielle

À Kibangou, c’est après une pluie qui est tombée sans discontinuer toute la matinée que les notables de la contrée ont remis au président ce qu’ils désignent par les attributs du pouvoir : une vieille natte et une autre toute neuve, symbole de la continuité, selon leur expression. À ces nattes il faut ajouter une peau et des dents de panthère ou encore des noix de cola.



Avant de lui remettre ces attributs, les notables ont demandé avec insistance au président Denis Sassou-Nguesso de faire acte de candidature pour la présidentielle du 21 mars. Il a répondu sans détours.



« Oui ! Nous nous portons candidat à l’élection présidentielle de mars prochain. Et, nous pensons qu’ensemble dans la paix nous allons poursuivre la longue marche vers le développement de notre pays », a déclaré le président qui cumule 36 ans à la tête du Congo.



Des jeunes ex-combattants du Niari ayant tourné le dos à la violence et regroupés au sein d’une association dénommée Dynamique pour la paix lui ont remis symboliquement une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise de contribution à sa caution à la candidature. Une caution fixée à 25 millions de francs CFA.