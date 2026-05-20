Énergie : La CEDEAO accélère le projet d'accès à l'électricité en Guinée-Bissau

L'Unité de coordination régionale du Projet régional d'accès à l'électricité de la CEDEAO (PRAE-CEDEAO) a mené une mission d'appui stratégique auprès de l'Unité de mise en œuvre du projet (UMP) de la Guinée-Bissau du 22 au 29 avril 2026.





Cette initiative sur le terrain s'est concentrée sur la finalisation des procédures de réinstallation des populations impactées et sur la résolution des contraintes techniques et opérationnelles qui freinent le déploiement des infrastructures. Grâce à des évaluations directes et à des concertations approfondies avec les autorités locales, les équipes de supervision et les représentants communautaires, la mission a également permis de préparer et de faciliter la mise en service imminente des lignes à moyenne tension dont les travaux sont achevés, franchissant ainsi une étape décisive pour l'intégration énergétique et l'amélioration du taux de couverture électrique en Guinée-Bissau.









