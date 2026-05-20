Affaire de la candidature de Macky Sall à l’ONU: une enquête ouverte contre l'ancien ministre Thierno Lô

Sur instruction du procureur de la République, la sûreté urbaine de Dakar a ouvert une enquête contre Thierno Lô. Selon le quotidien L’Observateur, il est reproché à l’ancien ministre d’Abdoulaye Wade des faits présumés de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles et d'offense à une autorité exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République.



Au cœur de cette procédure judiciaire figurent des déclarations tenues par le mis en cause au cours d’une émission télévisée. Ce dernier a soutenu que Mary Teuw Niane, ministre et directeur de cabinet de l’actuel président Diomaye Faye, se serait discrètement rapproché de l'ancien chef de l'Etat Macky Sall afin de lui apporter son soutien dans sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (Onu).



Ces propos, largement relayés sur les réseaux sociaux, avaient suscité la colère du Professeur Mary Teuw Niane. «Je vous informe que mon avocat Me Khadim Kébé a déposé en mon nom une plainte contre M. Thierno Lô pour des propos diffamatoires qu’il a tenus à mon encontre dans une émission», avait-il écrit, le 1er mai 2026.



A la suite d'un soit-transmis du parquet de Dakar ordonnant l'ouverture d'investigations, Thierno Lô a ainsi été convoqué, hier, mardi 19 mai, devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine. Son audition n'a toutefois pas pu se tenir et a été reportée en raison du décès d'un proche parent de l'ancien ministre.



Pour rappel, l’ancien président Macky Sall est candidat à la succession de Antonio Guterres au Secrétariat général de l’ONU. Mais jusque-là, il n’a pas officiellement bénéficié du soutien des nouvelles autorités du Sénégal. Dans une récente interview accordée à la presse nationale, Diomaye Faye a déclaré avoir été mis devant le fait accompli, apprenant la démarche de son prédécesseur par d'autres chefs d'État africains sans en avoir été préalablement informé par l'intéressé.