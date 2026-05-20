Guinguinéo : les exécutifs territoriaux s'insurgent contre l’arrestation de Pape Malick Ndour et demandent sa libération

EXÉCUTIFS TERRITORIAUX DU DÉPARTEMENT DE GUINGUINÉO

DÉCLARATION SOLENNELLE D’INDIGNATION ET DE SOUTIEN

En faveur de M. Papa Malick Ndour

Président du Conseil Départemental de Guinguinéo



Ancien Coordonnateur du PRODAC · Ancien Ministre de la République

Le 15 mai 2026, le Ministre Pape Malick NDOUR a été incarcéré, à la Prison de Rebeuss, après 5 mois de placement sous bracelet électronique.





CONSIDÉRANT QUE :

Aucun rapport officiel d’un corps de contrôle de l’État n’avait, à notre connaissance, jamais mis en cause la gestion du PRODAC sous la direction de Pape Malick NDOUR ;

Le rapport d’IGF désormais excipé à charge date de 2018 et est donc antérieur à sa nomination à la tête du PRODAC, rendant son invocation judiciaire profondément contestable ;



Son engagement politique en qualité d’opposant s’est, en toutes circonstances, inscrit dans les règles d’un débat démocratique civilisé, républicain et guidé par l’éthique.



NOUS, EXÉCUTIFS TERRITORIAUX DU DÉPARTEMENT DE GUINGUINÉO, SOLENNELLEMENT :



Exprimons notre profonde perplexité face à une procédure judiciaire qui semble privilégier la privation de liberté ;



Nous nous insurgeons et stigmatisons avec la plus grande fermeté cette mesure d’incarcération qui frappe un élu territorial dont l’engagement au service de sa communauté n’a jamais été pris en défaut et sa gestion sobre et vertueuse ;

Nous nous constituons en bouclier solidaire autour de notre collègue, le Président Pape Malick NDOUR, convaincus qu’un non-lieu suivra.



NOUS EXIGEONS :

La libération immédiate et sans condition de notre collègue, le Président Pape Malick NDOUR ;

Le traitement diligent de ce dossier dans des délais raisonnables et dans le respect strict des droits de la défense et des garanties procédurales.



NOUS DEMANDONS :

Que Monsieur le Président de la République use de toute son autorité morale pour que justice soit rendue dans la transparence, la sérénité et l’équité.



La démocratie sénégalaise, célébrée sur le continent et dans le monde, se mesure aussi à la manière dont elle traite ses opposants. Elle ne saurait admettre que des instruments de droit deviennent des outils d’intimidation politique.



Signataires



Mandiaye Kebe – Fass

Dame Diop – Nguelou

Balla Sall – Ndiago

Daba Diouf – Guinguinéo

Yaye Fatou Diagne – Ngathie

Malick Ndiaye – Gagnick

Mamadou Faye – Ourour

Mamadou Mbaye – Dahra Mboss

Jean Marie Marone – Mbadakhoune

Diaraf Ndao – Khelcom Biram