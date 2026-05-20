Modernisation agricole : Un plan de mécanisation en marche pour soutenir l'autosuffisance alimentaire au Sénégal

Dans l'optique d'atteindre la souveraineté alimentaire d'ici 2050, les autorités sénégalaises ont placé la mécanisation et la modernisation de l'agriculture au cœur de leur stratégie économique. C'est dans ce cadre qu'INTERMAQ-Sénégal se positionne comme un partenaire stratégique de l'État à travers son programme « INTERMAQ 2012 SL ».





L'entreprise s'engage à fournir aux producteurs locaux un important lot de matériel moderne, incluant tracteurs, moissonneuses-batteuses et systèmes d'irrigation, afin d'accroître les rendements, de réduire la pénibilité des travaux champêtres et de renforcer la production nationale.







Pour sécuriser ces investissements, Intermaq Group prévoit de déployer des techniciens, mécaniciens et spécialistes chargés d'assurer le suivi, la maintenance et la formation des agriculteurs sur le terrain. Cette initiative conjointe vise non seulement à amorcer la transformation structurelle du secteur agricole pour réduire la dépendance aux importations alimentaires, mais également à dynamiser l'emploi en milieu rural en rendant l'agriculture sénégalaise plus compétitive et performante.

