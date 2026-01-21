Congo-Brazzaville: le premier tour de la présidentielle aura lieu le 15 mars

Jusque-là, les Congolais se préparaient à aller voter le samedi 22 mars. Mais ce sera finalement le 15 mars qu'ils se rendront aux urnes. « C’est une date qui vient de la rue, de la clameur publique. La date de l’élection vient d’être fixée par le gouvernement, seul organe habilité à le faire. Il n’y a ni modifications, ni bouleversements », soutient Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement. Plusieurs candidats déclarés à l'élection n’ont pas souhaité commenter l’annonce gouvernementale.



Trente jours au moins

Selon la Constitution, l’élection présidentielle doit être organisée 30 jours au moins et 40 jours au plus, avant la fin du mandat présidentiel en cours. Le président sortant Denis Sassou-Nguesso avait été investi pour ce mandat le 16 avril 2021. Les dates de dépôts des candidatures restent à fixer par l’administration électorale. En attendant, le Parti congolais du travail (PCT) a déjà investi Denis Sassou-Nguesso, comme candidat.



D’autres candidats ont été choisis par leurs mouvements ou ont manifesté leur intention d’y participer. C’est le cas de l’ancien chef rebelle, Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, ou encore de Dave Mafoula, qui était le benjamin des candidats à la dernière présidentielle.