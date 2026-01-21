Le vibrant hommage du capitaine Kalidou Koulibaly à la Nation : « Nous demeurons tes soldats jusqu’à la fin de notre vie »

​Le Sénégal est en fête, et son capitaine, Kalidou Koulibaly, s’est fait le porte-voix d’une équipe désormais entrée dans la légende. Devant le Président de la République et une nation encore sous le coup de l’émotion, le "Roc" de la défense a célébré bien plus qu’une victoire sportive : il a célébré l’identité même d’un peuple.

​Un peuple debout, une victoire au forceps

​Dès les premiers mots, le ton est donné. Pour Koulibaly, cette deuxième étoile brodée sur le maillot n’est pas un hasard, mais le reflet des vertus sénégalaises. « Nous sommes le Sénégal, un peuple debout, brave, courageux, solidaire et résilient », a-t-il affirmé avec force.

​Revenant sur le parcours des Lions, le capitaine a souligné la difficulté de la tâche, évoquant une victoire acquise « au forceps » et au prix de nombreux sacrifices. Une réussite qui, selon lui, appartient autant aux joueurs qu’aux 18 millions de Sénégalais et aux frères africains dont le soutien a été le moteur de l’équipe.

​L'un des moments forts du discours a sans doute été l'hommage appuyé à Aliou Cissé. Qualifiant le sélectionneur de « boussole » et de « premier leader », Koulibaly a scellé un pacte de loyauté éternelle : « Nous demeurons tes soldats jusqu’à la fin de notre vie ». Pour le capitaine, l'ADN du football sénégalais combativité, humilité et persévérance est l'œuvre de Cissé.

​Le défenseur n'a pas manqué de saluer l'implication de la Fédération Sénégalaise de Football, du ministère des Sports, ainsi que du Président de la République, voyant en ce trophée un symbole de la « vitalité et du dynamisme » du pays sur le chemin de la croissance.

​Une fraternité d'or

​S'adressant à ses coéquipiers, Koulibaly a laissé parler son cœur, rendant hommage aux cadres comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye ou Edouard Mendy.

​« Vous êtes incroyables, invincibles, imperturbables. De vrais champions, des Lions couronnés d’or ».

​Au-delà des stars, le capitaine s'est réjoui de l'héritage transmis aux jeunes joueurs du groupe, dont la vie sera « marquée à jamais » par ce sentiment de victoire finale.

​Regard vers l'avenir : « On ira chercher d'autres trophées »

​Loin de se contenter de ce succès, Kalidou Koulibaly a conclu sur une promesse solennelle. Citant l'icône Youssou Ndour pour célébrer cette deuxième étoile, il a d'ores et déjà fixé le cap : continuer à écrire l'histoire et ramener d'autres titres au pays.

​Le message est clair : la marche des Lions ne s'arrête pas là. Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique, et il compte bien y rester.

​Au lendemain d’un sacre historique, le capitaine des Lions de la Teranga a pris la parole au Palais de la République. Entre ferveur patriotique, gratitude envers le peuple et allégeance à Aliou Cissé, Koulibaly a livré un discours qui restera gravé dans les annales du sport sénégalais.