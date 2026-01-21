Sacre du Sénégal à la CAN : «Les fonds récoltés doivent bénéficier au collectif et non à une minorité» (Magaye Gaye)

Economiste international et ancien cadre de Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Magaye Gaye a indiqué que «les primes et fonds récoltés» après la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 «doivent bénéficier au collectif national et non à une minorité», dans une déclaration au journal L’Observateur.



L’économiste estime aussi que, pour avoir pris en charge la préparation de l’équipe des «Lions de la Teranga», l’Etat doit «veiller à ce que la cagnotte ne soit pas accaparée par quelques dirigeants sportifs, mais serve le bien tous». Il explique, en estimant que si l’argent est «utilisé à bon escient», il permettra «de renforcer les filières locales, de promouvoir le sport et ses métiers, développer des programmes de jeunesse et améliorer les infrastructures».



Après la parade populaire organisée par les autorités dans la ville de Dakar le 20 janvier, Magaye Gaye croit que la victoire a «provoqué un choc de confiance inédit dans le pays». C’est pourquoi, il pense que «cette énergie doit maintenant être transformée en actions concrètes pour générer une croissance durable», avec entre autres le développement des marques "Made in Sénégal", et en incitant les populations à «consommer local et à valoriser les produits nationaux».



L’ancien cadre de la BOAD pense enfin qu’il faut «transformer la victoire sportive en victoire économique et sociale», car celle-ci n’est pas le fruit d’un hasard, mais «d’une méthode», qui peut servir «au redressement économique et social» du Sénégal.