Dérives sur TikTok : « Mineur Bi » et « Lass-Acteur » présentés devant le procureur

La traque des contenus jugés contraires aux bonnes mœurs se poursuit sur les réseaux sociaux sénégalais. Les influenceurs Arona Sow, Lansana Ba (Lass-Acteur) et Anna Fall (Mineur Bi) ont été déférés au parquet mardi 20 janvier après la diffusion d'une vidéo polémique.



Agés de 18 à 23 ans, ils ont été présentés au procureur pour « injures publiques et discours contraire aux bonnes mœurs via un système informatique ».



L'affaire tire son origine d'une vidéo publiée sur le compte TikTok de « Lass-Acteur ». Selon « Libération »,la mise en scène, filmée dans les rues de la Cité Aliou Sow à Guédiawaye, se voulait initialement « éducative ». Dans la séquence, Lansana Ba (22 ans) jouait le rôle d'un mendiant, Arona Sow (23 ans) figurait sur une moto, Anna Fall, alias « Mineur Bi » (18 ans), était l'interlocutrice. Dans la vidéo, la jeune femme profère des insultes d'une rare violence à l'encontre du prétendu mendiant, des propos jugés obscènes et choquants par les autorités.



Lors de son audition face aux gendarmes, Lansana Ba, le cerveau derrière le compte TikTok, a tenté de justifier l'incident. S'il reconnaît avoir écrit le scénario pour, dit-il, « sensibiliser sur la solidarité humaine », il rejette la faute des insultes sur l'improvisation d'Anna Fall.



Il a affirmé aux enquêteurs avoir « oublié de censurer » les passages injurieux avant la mise en ligne. Une explication qui n'a pas convaincu les forces de l'ordre, alors que les contenus de ce type font l'objet d'une surveillance accrue de la part de la Direction de la Cybersécurité.



Les trois mis en cause attendent désormais de savoir s'ils bénéficieront d'une liberté provisoire ou s'ils feront l'objet d'un mandat de dépôt.