Affaire des téléphones de Farba Ngom : le garde pénitentiaire placé sous mandat de dépôt

L'enquête sur les téléphones portables saisis dans la cellule de Farba Ngom, au Pavillon spécial, franchit une étape judiciaire majeure. Suite à l'enquête menée par la Section de Recherches (SR), le garde pénitentiaire, Serigne Abdou Aziz Guèye a été présenté hier au Doyen des juges. Il est accusé de « corruption, introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral ». Le magistrat instructeur a suivi les réquisitions du parquet en le plaçant immédiatement sous mandat de dépôt.



Bien que Farba Ngom ne soit pas explicitement nommé dans les poursuites pour le moment, rapporte « Libération », le parquet a stratégiquement élargi son réquisitoire introductif contre "X" (contre inconnu).

Cette procédure permet au juge d'instruction d'enquêter librement pour identifier toute autre personne impliquée, complice ou commanditaire dans cette affaire.