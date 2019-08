Congo-Brazzaville: retour du financement pour la lutte contre le paludisme

« Une campagne de distribution des moustiquaires est une bonne chose en partie, mais c’est mieux d’assainir la ville en amont », a réagi Francine Moundélé, une mère de famille qui a appris par voie de presse le début d’une campagne de dénombrement des ménages ; une opération qui précède la distribution de plus de trois millions de moustiquaires à travers le Congo grâce, en partie, à un appui financier du Fonds mondial.



La crise rend le pays à nouveau éligible



Cette organisation avait arrêté d’aider le Congo classé, par la Banque mondiale, pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; donc capable de se prendre en charge. À cause de la crise économique qui perdure, le Congo a été reclassé à la tranche inférieure, donc à nouveau éligible aux financements du Fonds mondial au grand bonheur du docteur Jean-Mermoz Youndouka coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLS).



Première cause d’absentéisme à l’école et au travail



« Ce n’est un secret pour personne, dit-il, que, pendant cinq ans, notre pays n’était plus éligible au Fonds mondial. Il a fallu conduire un plaidoyer de très haut niveau pour que le Fonds mondial revienne. Si nous réussissons cette campagne (de distribution de plus de 3 millions de moustiquaires), le partenariat avec le Fonds mondial va se poursuivre », a encore expliqué le docteur Youndouka.



Première cause d’absentéisme à l’école et au travail, le paludisme représente 42% du taux de mortalité hospitalière chez les enfants de moins de 5 ans