Consécration nouveau sanctuaire marial de Popenguine : Sidiki Kaba magnifie le rôle de l’Eglise dans le maintien de la paix

Le ministre de l’Intérieur Sidiki Kaba a magnifié, samedi, à Popenguine (Ouest), le rôle joué par l’Eglise sénégalaise dans le maintien de la paix et la cohésion sociale.



” L’Eglise a toujours contribué à maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays grâce à ses autorités morales averties et éclairées, dont les prises de paroles rappellent toujours l’essentiel qui nous unit”, s’est félicité le ministre dont le département est chargé des cultes au Sénégal.



Sidiki Kaba prenait part à la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine, dont le projet a été entièrement financé par le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de son programme de modernisation des cités religieuses.



” Le programme spécial de modernisation des sites et cités religieux a apporté un appui considérable à l’Eglise, en la dotant notamment d’infrastructures et de moyens importants pour la construction de nouveaux édifices religieux et la rénovation d’anciens, comme les sanctuaires diocésains, entre autres”, a relevé le ministre de l’Intérieur.



A travers ce programme, a -t-il poursuivi, le Chef de l’Etat Macky Sall, vise principalement deux objectifs : « magnifier la cohésion religieuse qui constitue notre symbole, notre marque et notre fierté en tant que Peuple animé par le commun vouloir de vivre ensemble ».



Il s’agit également « d’appeler tout un chacun, de quelque bord qu’il soit, à œuvrer sans relâche à la préservation de cette volonté, gage de paix et d’unité dans notre cher pays », a rappelé M. Kaba., en réitérant « l’engagement continu » de l’État du Sénégal à accompagner l’église.



« Je peux vous rassurer que toutes les dispositions seront prises à temps afin que, comme à l’accoutumée, la 136-ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine de 2024 puisse se dérouler dans les meilleures conditions, à la satisfaction de toutes et de tous », a-t-il martelé.



Sidiki Kaba a toutefois invité l’église à continuer à formuler des prières pour la paix et la stabilité au Sénégal, dans les pays voisins et dans le reste du monde.



Le ministre de l’Intérieur s’est aussi félicité de « l’expertise des entreprises sénégalaises », qui selon lui, « ont pu, dans les délais prévus, réaliser le nouveau sanctuaire aux normes et standards modernes ».





Avec Aps