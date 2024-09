Conseil Interministériel sur le retour des populations déplacées et réfugiées de la Casamance annoncé par le PM : USOFORAL salue l’initiative

Dans un communiqué signé par la directrice exécutive, de USUFORAL, Stéphanie Téyul Sagna, « le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance se réjouit de l'initiative gouvernementale de convoquer un Conseil interministériel sur le retour et la réinsertion des personnes déplacées ou réfugiées en Casamance ». Pour la direction exécutive de USOFORAL, cette décision marque une avancée significative vers une paix durable et le rétablissement des droits fondamentaux des populations affectées.



Acteur clé du processus de paix en Casamance, le Comité régional de Solidarité des femmes pour la paix en Casamance/USOFORAL, considère « ce Conseil comme une occasion historique d'implémenter des solutions concrètes, inclusives et durables ». Stéphanie Téyul Sagna, de rappeler dans le communiqué que « depuis des décennies, nous travaillons sans relâche à l'amélioration des conditions de vie des déplacés et à l'autonomisation des femmes, essentielles pour un développement harmonieux ».



Le Comité régional de Solidarité des femmes pour la paix en Casamance/USOFORAL réaffirme à travers ce communiqué son engagement total dans cette démarche et se tient prêt à participer activement aux réflexions stratégiques et à la mise en œuvre des actions à court, moyen et long terme.



D'après la directrice exécutive Stéphanie Téyul Sagna, en conjuguant les forces et efforts, l'opportunité de redonner espoir à des milliers de familles et de poser les bases d'une paix définitive et durable en Casamance, se dessine mieux.