Conseil constitutionnel : le flou derrière la validation du dossier de Me Elhadji Diouf et son mandataire qui joue au cache-cache

Le dossier de Me Elhadji Diouf serait retenu par la Commission de vérification de parrainage du Conseil constitutionnel avec 40.440 parrains avec huit (8) doublons externes à régulariser, si l'on se fie aux déclarations du mandataire de la robe noire.



Des chiffres qui font douter. Puisque le nombre minimum de parrains requis est de 44 231.



Joint au téléphone par PressAfrik, l'avocat dit avoir déposé plus de 55.000 parrains. Sur le nombre de doublons évoqués par les sept sages, Me Dioufdit attendre le compte rendu de son mandataire. Qui devant la presse joue au cache-cache.



Notre reporter sur place signale que le mandataire de Me Elhadji Diouf était si pressé qu'il n'est pas resté pour répondre aux sollicitations de la presse...