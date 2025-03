Conseil des ministres : Carême et Ramadan, Pacte social, Droits de la femme, Pêche artisanale au cœur du discours du Président Diomaye

Comme à l’accoutumé, le gouvernement s’est réuni ce mercredi 5 mars pour la traditionnelle rencontre du Conseil des ministres. Prenant la parole le président de République Bassirou Diomaye Faye à mis l’accent sur quatre points bien précis qui font partie de l’actualité chaude du pays en ces temps, notamment : Carême et Ramadan, Pacte social, Droits de la femme, Pêche artisanale.



Parlant du Carême et du Ramadan en ces moments où musulmans et chrétiens observent le jeûne au même moment, le chef de l’Etat y voit une belle illustration de vivre ensemble qui fait la richesse de notre nation. « Cette année, le carême et le Ramadan coïncident, une belle illustration de vivre ensemble qui fait la richesse de notre nation », a-t-il déclaré à l’entame de ses propos.



Pour ce qui relève du Pacte social : relativement à la rencontre gouvernement patronat syndicat, le président a salué l'engagement des différents acteurs qui représentent un marqueur important dans la perspective de la signature d'un pacte de stabilité sociale projeté pour le 1er mai 2025, tenant compte de la situation budgétaire et financière du pays.



A quelques jours de la journée internationale de la femme, le président de la République s’est exprimé sur les Droits de la femme.

La Journée internationale de la femme est un événement important et c'est l'occasion pour le président de la République de réaffirmer son engagement pour la promotion des droits de la femme, notamment l'accompagnement de leurs initiatives économiques. Ainsi, la prochaine loi sur l'autonomisation économique des femmes représentera un cadre juridique consolidateur de cette ambition.



Par ailleurs, le Président Diomaye a également donné des directives concernant le secteur de la pêche artisanale. Il a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des pêches d’organiser des concertations inclusives pour tous les acteurs concernés pour replacer le secteur de la pêche artisanale au centre de l’activité économique. Le Président Diomaye a déclaré la pêche artisanale est un sous-secteur crucial pour l’économie nationale notamment en termes de création d’emplois locaux et de génération de devises.