Conseil interministériel : plus de dix mesures arrêtées pour faire face aux inondations

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présidé, ce vendredi 3 juillet 2026, un Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations. Au terme de cette importante rencontre, le Premier ministre a arrêté plus de 10 décisions destinées à renforcer la lutte contre les inondations et à améliorer la résilience des territoires.





MESURES SPÉCIFIQUES POUR L’HIVERNAGE 2026





J’engage le Ministre chargé de l’Assainissement, en rapport avec les Ministres chargés des Infrastructures, de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, de l’Intérieur, de la Communication, du Numérique, de la Jeunesse et des Sport, de l’Environnement et de l’Energie, de la Culture et l’APIX, à :

accélérer la finalisation des travaux d’assainissement d’eaux pluviales en cours avant la fin du mois de juillet et des opérations de curage des réseaux de drainage, faucardage des bassins sur l’ensemble du territoire national ;

prendre les mesures idoines pour prévenir les risques d’électrocution liés aux inondations. Transmettre à cet égard une note au Premier Ministre sur les risques identifiés et les mesures préconisées ;

assurer, la collecte et la gestion des ordures ménagères pour éviter qu’elles atterrissent dans les canaux de drainage ;

renforcer la communication et la sensibilisation sur les zones à risques et les comportements à adopter en rapport avec les acteurs culturels, les relais et radios communautaires, les réseaux sociaux, etc. ;

mettre en place des dispositifs de pompage à gros débit, ainsi que des petites motopompes partout où le besoin se fera sentir, en rapport avec les associations communautaires et les mouvements de jeunesse ;

assurer l’alimentation électrique continue des stations de pompage par l’installation des descentes électriques requises, et en garantissant le bon fonctionnement de l’ensemble des stations de pompage qui devront être mises hors délestage pendant l’hivernage. Sur ce point, et concernant les ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales, le Ministre chargé de l'Energie examinera les modalités pour différer toutes les factures impayées à la fin de la saison de l’hivernage.



En perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse, j’engage le Ministre chargé de l’Assainissement, des Forces armées et le Ministre des Finances, en rapport avec les Ministres chargés des Infrastructures, des Transports, terrestres et aériens, de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, de l’Intérieur, de l’Environnement, à mettre en place une Task force pour la gestion des inondations, ainsi que des déchets liquides et solides dans les sites d’accueil des compétitions, notamment le centre équestre de Diamniadio, les sites d’hébergement des délégations, sur le trajet du TER, et autour de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor.

J’engage le Ministre de l’Intérieur, et les Ministres chargés de l’Assainissement, de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, des Finances et du Budget, ainsi que la Direction générale de la Surveillance et de l’Occupation du Sol (DGSCOS), chacun en ce qui le concerne, à :

mettre en œuvre les Plans de Prévention du Risque d’Inondation déjà élaborés et à les étendre sur l’ensemble du territoire national ;

interdire systématiquement l’occupation des zones exposées au risque d’inondations ;

renforcer les contrôles préalables dans le cadre des procédures de lotissements et d’attribution des terrains, en s’appuyant sur les résultats de la cartographie existante ;

veiller à l’application, sans délai, du décret n° 2025-1184 du 16 juillet 2025 déclarant d’utilité publique le projet de préservation des voies d’eau naturelles et des réseaux dormants susceptibles d’être réactivités par une pluie exceptionnelle ;

doter les points vulnérables en paratonnerres et autres équipements de protection civile et de procéder au recensement et à l’évacuation de tous les bâtiments menaçant ruine ;

veiller, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de construire et des dossiers de projets de lotissement, à la prise en compte respective de la dimension altimétrique du terrain, ainsi que du visa de la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations dans tous les projets de lotissements.



J’invite le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, en relation avec le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique :

à recueillir par le biais des Gouverneurs de région et me faire parvenir les besoins de budget, au plus tard le mercredi 08 juillet 2026;

à veiller à la disponibilité de crédits budgétaires suffisants destinés aux interventions préventives et curatives ainsi qu’au soutien, le cas échéant, aux populations affectées par un envahissement massif de leurs habitats ou cultures ;

à prendre les mesures requises pour résorber les arriérés dus aux entreprises en charge des travaux de lutte contre les inondations.



AU TITRE DE LA GESTION DES CRUES FLUVIALES





J’invite le Ministre chargé de l’Hydraulique, en rapport avec les Ministres des Forces armées, de l’Intérieur, des Collectivités territoriales, des Solidarités et de l’Action sociale, de la Santé et de l’Agriculture à renforcer la coordination autour des priorités suivantes :

aménagement de sites d’hébergement pour les localités à haut risque d’inondation: identifier toutes les localités riveraines des fleuves présentant des risques élevés d’inondation en cas de débordement et mettre en place un dispositif anticipatif en termes d’aménagement de sites d’hébergement provisoires, de moyens logistiques, d’équipements sociaux et de couverture sanitaire;

planification coordonnée des lâchers d’eau: renforcer la programmation des lâchers au niveau des barrages de Diama et de Manantali, en collaboration avec l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), afin de mieux anticiper les risques de crue et de limiter leurs impacts;

organisation des cultures de décrue: assurer une planification spatiale rigoureuse des cultures de décrue, afin de prévenir les pertes agricoles et de sécuriser les productions.

GESTION DES OUVRAGES ET VALORISATION DES EAUX PLUVIALES

Je demande au Ministre, Secrétaire général du Gouvernement de me proposer un projet d’arrêté mettant en place un comité interministériel coordonné par la Primature et chargé, en relation avec le Ministre chargé de l’Hydraulique, de réfléchir sur les conditions et les modalités de transfert à l’Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) des ouvrages d’assainissement réalisés par les autres structures (PROMOVILLES, Projet d’Atténuation des Effets induits par les Inondations au Sénégal (PAEIIS), CETUD, SENTER, SONES, APIX et ADM), de mise à niveau technique et environnementale, et d’exploitation, conformément à la réglementation.

Je demande aux Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en relation avec le Ministre chargé de l’Assainissement, d’expérimenter et de développer des projets agricoles et piscicoles autour des exutoires naturels, des lacs revitalisés et des bassins.

MESURES STRUCTURELLES ET SUIVI-EVALUATION

Concernant la Stratégie nationale de gestion intégrée du risque d’inondation (SNGIRI), je demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à soumettre le document au Conseil des Ministres en vue de son adoption, puis à assurer sa vulgarisation à tous les niveaux et auprès de l’ensemble des acteurs concernés.

J’invite le Ministre des Transports aériens et terrestres et le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en rapport avec le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan à renforcer le maillage du territoire par l’installation de radars météorologiques, de réseaux automatiques d’observation pluviométrique et de systèmes de surveillance des bassins fluviaux, en appui à la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations, à la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau et à l’ANACIM.

Pour le renforcement de la résilience urbaine, j’invite le Ministre chargé de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales à assurer l’achèvement des projets en cours de restructuration urbaine, de construction d’habitat social et de relogement, d’une part, et à proposer un nouveau programme de résorption des quartiers situés dans des zones inondables (requalification, restructuration et régularisation foncière), d’autre part.



En ce qui concerne le suivi-évaluation de la mise en œuvre des décisions, j’engage le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en relation avec le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, à assurer la coordination du suivi des décisions issues de la présente réunion interministérielle, sur la base d’un plan d’actions, et transmettre des comptes rendus périodiques sur l’état de mise en œuvre.

