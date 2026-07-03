Administration : Soupçons de fraude à l'état civil de Boulêle

La commune de Boulêle (Kaffrine/Centre) est secouée par de graves accusations de fraude documentaire. L'affaire, qui agite fortement la population locale, cible directement le maire de la localité, Chérif Faly. Un dossier judiciaire concernant ces soupçons a été déposé auprès du procureur de la République par un citoyen, Matar Gaye. L'affaire est en attente de traitement depuis un an, ce qui pousse les acteurs locaux à interpeller les plus hautes autorités pour faire la lumière sur la gestion des registres de la commune.



Le secrétariat général de l’Agence nationale de l’état civil demande l'ouverture rapide d'investigations. L'institution souhaite situer les responsabilités afin de préserver la crédibilité des documents officiels. « Il s'agit de l'identité juridique des populations de Boulêle », ont martelé les contestataires pour justifier l'urgence de la situation. Le maire de Boulêle rejette fermement l'intégralité de ces accusations qu'il juge sans aucun fondement. L'édile assure que ses services travaillent dans le strict respect de la législation en vigueur.



L'élu local se dit prêt à collaborer pleinement avec la justice pour clore ce dossier. « La mairie travaille dans le respect des lois et reste disponible pour toute vérification menée par les autorités compétentes », a soutenu le maire Chérif Faly, tout en appelant ses administrés à faire preuve de prudence face aux rumeurs.