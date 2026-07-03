Coupe du Monde 2026, Tunisie : 8 joueurs testés positifs lors de contrôles antidopage

Le cauchemar tunisien n’en finit plus. Éliminés dès la phase de groupes après trois défaites contre la Suède (5-1), le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1), les Aigles de Carthage ont vécu l’une des pires campagnes de leur histoire en Coupe du Monde.



La Fédération tunisienne avait même pris la décision de limoger Sabri Lamouchi après la gifle reçue lors du premier match, avant de confier en urgence les rênes de la sélection à Hervé Renard pour une mission commando. Mais le technicien français n’a pas réussi à inverser la tendance, la Tunisie quittant le Mondial sans le moindre point et dans une ambiance particulièrement pesante.



Comme si ce fiasco sportif ne suffisait pas, le Daily Mail révèle désormais que huit joueurs tunisiens ont été testés positifs lors de tests antidopage pendant la compétition. Ces derniers ont présenté des traces de clenbutérol. Cette substance, qui figure sur la liste des produits interdits de l’Agence mondiale antidopage (AMA), est connue pour ses effets bronchodilatateurs et est parfois utilisée à des fins de perte de masse grasse tout en conservant la masse musculaire. Plusieurs joueurs, dont certains évoluant au Royaume-Uni selon le média britannique, seraient notamment concernés. Les clubs des internationaux auraient d’ailleurs été immédiatement informés de la situation.





Lié à la consommation de viande



Selon le Daily Mail, les autorités ont toutefois rapidement privilégié la thèse d’une contamination alimentaire. Les premiers éléments de l’enquête indiqueraient que la viande consommée par la sélection dans son camp de base au Mexique serait à l’origine de la présence de clenbutérol dans les organismes des joueurs.





Dans certains pays, dont le Mexique, cette substance est encore utilisée comme stimulateur de croissance pour le bétail, provoquant régulièrement des cas de contamination involontaire. Le Daily Mail précise ainsi qu’il est très improbable que les joueurs tunisiens fassent l’objet de sanctions disciplinaires après ces tests positifs. Surtout que ce n’est visiblement pas la première fois.





Le précédent le plus célèbre remonte à la Gold Cup 2011, lorsque cinq internationaux mexicains avaient eux aussi été contrôlés positifs au clenbutérol avant d’être totalement blanchis. Après enquête, la Fédération mexicaine et l’AMA avaient reconnu que les contrôles positifs provenaient bien d’une viande contaminée et non d’une tentative de dopage.





Le Daily Mail ajoute enfin que « les résultats des contrôles, rendus publics tout au long du tournoi, ont sans doute eu un impact certain » sur une sélection tunisienne déjà en pleine crise. Une affaire de plus qui vient illustrer le grand n’importe quoi chez les Aigles de Carthage dans ce Mondial. Contactée par le média anglais, la Fédération tunisienne n’a pas souhaité réagir.