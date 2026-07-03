Tambacounda : un professeur venu pour la correction du Bac perd la vie suite à un malaise

Amath S. Mbodj, professeur d’anglais du lycée de Badiouré (Casamance/Sud) est décédé dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026 aux environs de 4 heures du matin à Tambacounda. En mission professionnelle pour les besoins du baccalauréat, le pédagogue a été victime d'un malaise fatal.



Cette disparition plonge la communauté éducative de Badiouré, dans le département de Bignona,(Sud) dans une profonde tristesse. Originaire de Touba, le défunt avait consacré plus de vingt ans de sa vie à la formation des jeunes de la localité, où il s'était installé dès l'année 2006.



Malgré un état de santé fragile, l'enseignant était resté très actif et avait participé à la fête de fin d'année du lycée le 24 juin dernier. Face à cette perte, les habitants et le personnel de l'établissement se sont mobilisés pour organiser le transfert du corps vers sa ville d'origine grâce à l'affrètement de deux minibus.



Le parcours de ce serviteur de l'école publique a été salué par sa hiérarchie. Selon le témoignage du proviseur du lycée de Badiouré, « l’école a ouvert ses portes en 2005 et M. Mbodj nous a rejoints en 2006. Depuis, il n’a jamais cessé de servir avec dévouement. Plus de vingt ans de présence, c’est une vie entière donnée à l’éducation. »