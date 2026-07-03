Sonacos : Alerte sur un risque de pourrissement des graines

Les travailleurs de la Sonacos tirent la sonnette d'alarme face à une détérioration critique des stocks de matières premières. Plus de 300 000 tonnes de graines d’arachide risquent actuellement de pourrir dans les usines de la société en raison de la vétusté de l'outil industriel.



Le syndicat dénonce un déficit d'équipements de trituration et une mauvaise gestion de l'ancienne direction. Selon les représentants du personnel, le rythme actuel de traitement est insuffisant pour absorber la collecte de cette année, cumulée aux restes de la campagne précédente.



Les salariés pressent le nouveau directeur général, Cheikh Ahmed Tidiane Gaye, récemment nommé en Conseil des ministres, de moderniser d'urgence les usines. « Les graines étant d'arrêt périssable, il faut absolument qu'on fasse tout pour accélérer le cadavre de filtration, qui est au minimum actuellement », a déclaré le secrétaire général adjoint du syndicat national des corps gras sur la Rfm.