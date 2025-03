Conseil interministériel sur l’Etat civile : le directeur d’ANEC soulève les cas de Fraude documentaire et insuffisance de personnel

Lors de la réunion interministérielle consacrée à la problématique de l’état civil et à la sécurité des documents officiels le directeur général de l’Agence nationale de l’état civil (ANEC), ce mardi, Aliou Ousmane Sall a annoncé que le Sénégal a numérisé et indexé 20 millions d’actes d’état civil, dans le cadre d’un objectif global de 30 millions.



Aliou Ousmane Sall a également abordé la problématique de la fraude documentaire, précisant que 1,72 % des demandes de cartes nationales d’identité sont rejetées pour cause de faux extraits de naissance, selon la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF).

Par ailleurs, il a déploré le manque de personnel qualifié dans les centres d’état civil, ainsi que des salaires insuffisants pour les agents.



M. Sall a déclaré que le taux d’enregistrement des mariages et des décès reste particulièrement faible dans certaines régions du pays, notamment à Kolda, Sédhiou et Kaffrine, soulignant ainsi les disparités qui persistent dans l’accès aux services d’état civil.